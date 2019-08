Toninelli non ne azzecca una: parla di cantieri e fa un’altra gaffe (video)

Ennesima gaffe del ministro 5S Danilo Toninelli. Dal Cipe è arrivato il via libera al completamento dei 9 chilometri dell’autostrada Asti-Cuneo, la grande opera incompiuta. Un’occasione che si è trasformata nell’immancabile siparietto su Facebook per Toninelli che ne ha approfittato per fare una diretta Facebook e informare i suoi sostenitori. «La scorsa settimana abbiamo parlato di opere sbloccate per oltre 50 miliardi nel Cipe e il vicepremier Salvini lesse uno dopo l’altro tutti i punti delle opere sbloccate – ha detto Toninelli – dimenticandosi di dire che il merito non era il suo, ma del sottoscritto e del Movimento 5 Stelle e di tutti quelli del ministero delle Infrastrutture che hanno lavorato in questi mesi. Dove purtroppo non c’era neanche l’ombra di un leghista, dal momento che non abbiamo neppure un sottosegretario leghista». Nel filmato, a un certo punto Toninelli mostra un’immagine simbolo dei cantieri fermi.