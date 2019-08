Terrore in Francia: coltellate ai passanti all’uscita della metro, un morto e 8 feriti (video)

Nuovo incubo terrorismo per la Francia. Due uomini, uno armato di un coltello e l’altro di uno spiedo da cucina, hanno ucciso un uomo e ne hanno feriti altri otto in prossimità di una stazione della metro a Villeurbanne, vicino Lione. Lo riferiscono i media francesi, aggiungendo che al momento non è chiaro se si tratti di un atto terroristico o di una rissa. Uno degli aggressori è stato arrestato e l’altro è in fuga, riferisce Le Parisien.

Gli aggiornamenti sull’attentato in Francia

Il quotidiano di Lione Le progrès parla di un morto e otto feriti, uno dei quali in condizioni gravissime. I fatti sono avvenuti verso le 16.30 alla stazione metro di Laurent-Bonnevay di Villeurbanne, nell’area metropolitana di Lione. Sul posto sono intervenuti i pompieri e i poliziotti del Raid, mentre diverse linee della metro sono state bloccate.