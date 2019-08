Temptation Island Vip, svelati i nomi dei partecipanti. Le riprese sono già iniziate

Sono usciti i nomi dei partecipanti a Temptation Island Vip 2. Le coppie della seconda edizione del programma sono 6 e si mettono in gioco tra tentazioni, tradimenti e qualche riappacificazione. Lo schema è quello, capace di conquistare l’Auditel Al posto di Simona Ventura condurrà Alessia Marcuzzi,

L’isola sarà il villaggio sardo di Santa Margherita di Pula e le riprese sono iniziate. Ci saranno la conduttrice radiofonica Anna Pettinelli con il fidanzato Stefano Macchi, doppiatore e attore di 18 anni più giovane (lei ha 62 anni e lui 44 anni). Poi la showgirl Nathalie Caldonazzo e il fidanzato Andrea Ippoliti.

Tra i partecipanti c’è, poi, il cantautore Pago, ex marito di Miriana Trevisan, adesso in coppia con Serena Enardu, ex tronista di Uomini e donne. In Sardegna arrivano pure Ciro Petrone e la fidanzata Federica Caputo, insieme da sette anni. Petrone è conosciuto per il suo ruolo all’interno del film Gomorra dove interpreta “Pisellino”. L’attore 32enne non è la prima volta che partecipa a un reality: nel 2012 era tra i concorrenti della quarta edizione de La fattoria, dove si è classificato quinto.

Altra coppia quella di Simone Bonaccorsi, vincitore del concorso Il più bello ‘d’Italia nel 2018, e la fidanzata Chiara Esposito, già “professoressa” nello show L’Eredità di Carlo Conti. Infine, partecipano a Temptation Island Vip anche il re del web Damiano Coccia detto Er Faina insieme alla fidanzata Sharon Macri.