Sul web è subito virale il video in cui Zingaretti giura: mai favorirò accordi con i Cinquestelle (video)

Sui social continua l’attenzione degli utenti per la crisi di governo. In particolare il fronte contrario alla formazione di un governo sostenuto da Pd e M5S si scatena con video che dimostrano il voltafaccia di Luigi Di Maio e di Nicola Zingaretti. Video in cui entrambi sostengono che non accetteranno mai alleanze reciproche. Video che sicuramente non fanno piacere ai tanti militanti che in buona fede hanno votato a sinistra per arginare il populismo a cinque stelle o che hanno dato il loro consenso ai pentastellati per la forte ostilità sbandierata nei confronti del Pd.

Tra i video più gettonati quello in cui Luigi Di Maio assicura che mai avrà nulla a che fare con il partito di Bibbiano e quello in cui Zngaretti assicura: “Ve lo dico davanti e tutti e lo dirò per sempre che non ho nessuna intenzione di favorire un accordo con i Cinquestelle”.