Sondaggio, la Lega cala e Fratelli d’Italia vola all’8,8. Tutti i dati partito per partito

Fratelli d’Italia continua a crescere. Cala la Lega, leggero recupero del Movimento 5 Stelle, in difficoltà il Partito Democratico. È questa la fotografia che emerge da un sondaggio politico realizzato da Quorum Youtrend per SkyTg24 con interviste effettuate tra il 29 e il 30 agosto, subito dopo il conferimento dell’incarico a Giuseppe Conte per la formazione del nuovo governo Pd-M5S.

Sondaggio, il Pd non sfonda

Guardando nel dettaglio la Lega è scesa al 31,9 dei consensi, in calo di oltre due punti rispetto al risultato ottenuto alle ultime elezioni europee. Fratelli d’Italia con l’8,8% si colloca due punti sopra Forza Italia al 6,8. La flessione del partito guidato da Matteo Salvini non sembrerebbe compromettere il risultato generale nel caso in cui si votasse ora e il centrodestra si presentasse compatto alle urne. Il totale della coalizione di centrodestra supererebbe il 47%, dato sufficiente a conquistare la maggioranza dei seggi alla Camera e al Senato. Dal sondaggio emerge poi che il Pd non sfonda e perde mezzo punto percentuale rispetto alle europee fermandosi al 22,3% dei consensi.

Il leggera crescita il M5S che passa al 18,6. +Europa arriva al 4,1%, la Sinistra al 2,9. Molto interessanti anche i dati che riguardano la figura del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha la fiducia del 53,4 degli intervistati, nonostante per il 61,2% il giudizio sull’operato prima della crisi del governo Lega-M5s sia negativo. Tra i leader spicca solo Sergio Mattarella, mentre Di Maio e Zingaretti hanno la fiducia solo del 25% circa degli intervistati. Salvini è al 31,9%. Il totale delle preferenze espresse è del 54,5%, mentre gli indecisi e gli astenuti sono al 45,5% su un totale di mille intervistati.