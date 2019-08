Sondaggio Ipsos, FdI vola al 7,5 per cento. Tutti i dati partito per partito

Fratelli d’Italia è al 7, 5 dei consensi nell’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto Ipsos. Un balzo in avanti ulteriore, un traino a furor di popolo che fa bene al centrodestra. Bene, la Lega che non avrebbe rivali, confermandosi saldamente il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani con un netto 36%. Il partito di Giorgia Meloni è sondato ampiamente sopra Forza Italia, che si attesta al 7,1%. Sommando Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, l’area di centrodestra arriverebbe al 50,6% delle preferenze. Ottime notizie. A un passo dalla crisi di governo e con il futuro della coalizione gialloverde tutto da scrivere in queste ore, un occhio ai sondaggi è utile. utilissimo per Lega e FdI che raggiungerebbero il 43, % per cento.

M5S “bastonato”

Rilevazione matrigna invece per il Movimento 5 Stelle, sempre in difficoltà, Non riesce a invertire un trend doloroso il partito di Di Maio: i pentastellati sono nel baratro, invischiati in una secca drammatica sotto la soglia del 20%. Secondo il nuovo sondaggio arriverebbero solo al 17,8%.

Cala il Partito Democratico di Nicola Zingaretti, che scende al 20,5%. +Europa e Italia in Comune mettono insieme il 3,5%, mentre La Sinistra arriva al 2% e i Verdi all’1,9%. Tutte le altre liste, invece, racimolano il 3,7%. Infine, gli astenuti e gli indecisi si attestano al 36,3% degli italiani. E sono loro l’ago della bilancia.