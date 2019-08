Sgomberato centro sociale a Bologna. Le immgini della ruspa e degli antagonisti in piscina (video)

E al centro sociale #XM24 “resistono” in piscina vestiti da sirenette… Qualcuno nel Pd vorrebbe bloccare lo sgombero perché “le ruspe sono un favore a Salvini”. Che sciocchezza, l’unico favore è quello alla legalità e ai bolognesi perbene. Pubblicato da Matteo Salvini su Martedì 6 agosto 2019

Scaduto il 25 luglio scorso il termine fissato dal Comune per liberare gli spazi dell’ex mercato, all’alba le ruspe sono arrivate al 24 di via Fioravanti, a Bologna, per il più volte annunciato sgombero di Xm24, il centro sociale occupato abusivamente da tre anni. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, è arrivato un presidio di manifestanti e antagonisti che dai social hanno invitato tutti a raggiungerli, per «resistere»: «Tutte e tutti i solidali sono invitati a venire in supporto di Xm24. Portate la vostra fantasia e creatività contro il nulla che avanza!». Non c’è che dire, la protesta in piscina – come rivela il video – è tutto un programma. Non se ne vogliono andare. Gli antagonisti avevano accolto le Forze dell’ordine con fuochi di artificio. Poi salendo sul tetto. Vigili del fuoco e poliziotti e carabinieri in tenuta antisommossa avevano infatti raggiunto il tetto dove erano asserragliati gli attivisti del centro sociale. Oltre agli attivisti sul tetto ce ne erano alcuni dentro alla piscina e altri appesi alle travi interne della struttura, alcuni su un trapezio. In piscina alcune donne erano vestiti da sirene e una da Pikachu.

Il sindaco li difende

Il sidaco di Bologna Merola difende gli occupanti e in risposta al ministro dell’Interno dice: «Caro ministro Salvini, può occupare meglio il suo tempo e lasciare perdere le ruspe di Bologna. Pensi piuttosto alle ruspe che non ha ancora mandato a sgomberare le occupazioni illegali di CasaPound». E’ il messaggio del sindaco in risposta al post su facebook in cui, il ministro dell’Interno, riferendosi allo sgombero a Bologna dello stabile occupato da Xm24, aveva scritto: «Buongiorno Amici. Forze dell’Ordine impegnate fin dall’alba nello sgombero a Bologna del centro sociale Xm24. Molto bene, la musica è cambiata: ordine, legalità e democratiche ruspe!».