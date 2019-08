Sgarbi zittisce Telese e Parenzo: «Sul fascismo bisogna dire la verità» (video)

«Non esiste un pericolo fascismo e non esiste la necessità di proclamarsi antifascisti». Vittorio Sgarbi, ospite di David Parenzo e Luca Telese a In onda, suLa7, interviene nel dibattito fascismo-antifascismo con Antonio Scurati riferito alla figura “forte” di Matteo Salvini: «Molti giovani fra la figura di Mussolini e le figure degli attuali leader politici sono indotti a riflessioni nostalgiche, che non vuol dire nostalgia del fascismo ma nostalgia dell’uomo forte». E poi ancora: «C’è una grande retorica nel combattere chi è stato già abbattuto. È inutile». Non solo, secondo il critico d’arte «i più accaniti antifascisti sono gli ex fascisti». E a Scurati: «Se il fascismo era così ignobile, potevi scrivere un libro su Matteotti invece che su Mussolini». Sulla violenza risponde Giordano Bruno Guerri: «Si usciva da una guerra con 600mila morti. E i socialisti non scherzavano quanto a pratiche violente».