Sgarbi contro Saviano e Mentana: «I carabinieri sono le vittime, non le teste di c… degli americani» (video)

L’ira di Vittorio Sgarbi si abbatte sui “difensori” d’ufficio dei due ragazzi americani e su tutti coloro che avevano polemizzato per la pubblicazione della foto bendata di uno dei due assassini del carabiniere Mario Cerciello Rega, dice il critico d’arte, che in un lungo monologo attacca “i Saviano e i Mentana” che si erano indignati per il trattamento riservato agli americani. «Il carabiniere che ha messo la benda è stato punito, è assurdo, lo hanno trasferito, ma la vittima sono i carabinieri non quelle due teste di c… degli americani, le anime belle che si scandalizzano per quella benda e per la foto dovrebbero tacere, i carabinieri hanno solo cercato di rendere inoffensiva una persona che aveva appena ucciso un loro collega…».