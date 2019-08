Scontro frontale Conte-Salvini: «Sei sleale», «Io penso agli italiani, tu?»

Lo strappo definitivo. Un botta e risposta di fuoco. Lo scontro frontale Conte Salvini chiude qualsiasi rapporto. Il premier burattino, come raffigurato in centinaia di vignette sui social, tenta di mettersi a schiena dritta. Attacca frontalmente Salvini, così da fare un favore ai Cinquestelle e ingraziarsi Pd e sinistra.

Il primo affondo: “Sleale collaborazione”

«Un chiaro esempio di sleale collaborazione, l’ennesima a dire il vero, che non posso accettare», l’accusa lanciata al leader della Lega. Il riferimento è al caso della nave Open Arms. «La tua foga politica e l’ansia di comunicare ti ha indotto spesso a operare “slabbrature istituzionali”, che a tratti sono diventati veri e propri “strappi istituzionali”», dice Conte a Salvini. «Per queste ragioni mi sono ritrovato costretto a intervenire varie volte – l’ho fatto perlopiù riservatamente – non per l’ansia di contrappormi politicamente alle tue iniziative, ma per la necessità di rivendicare l’applicazione del principio di “leale collaborazione”, che è fondamentale per il buon funzionamento delle istituzioni pubbliche».

Scontro frontale Conte-Salvini: l’accusa

Lo scontro Conte-Salvini continua. «Con mia enorme sorpresa – aggiunge il premier – hai riassunto la mia posizione attribuendomi la volontà di far sbarcare i migranti a bordo. Comprendo la tua fedele e ossessiva concentrazione nell’affrontare il tema dell’immigrazione riducendolo alla formula “porti chiusi”». Poi incalza: «Ma parlare come Ministro dell’Interno e alterare una chiara posizione del tuo Presidente del Consiglio è questione diversa».

La replica del ministro dell’Interno

Immediata la replica di Salvini. «Ho risposto con altrettanta educazione e gentilezza alla lettera del premier Conte portando i numeri con cui giustifico il mio anno di lavoro e di stipendio, perché gli italiani mi pagano per difendere i confini e garantire la sicurezza», afferma il ministro dell’Interno. «L’immigrazione clandestina è legata alla vita e alla sicurezza dei cittadini italiani». Poi conclude: «Ho l’ossessione dei porti chiusi? Sì, ho l’ossessione della sicurezza dei cittadini italiani e della lotta ai trafficanti e delle Ong complici dei traffici»