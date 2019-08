Saviano: «Conte è un pericoloso ipocrita, ha sottoscritto immonde porcate»

«Un pericoloso ipocrita, così dovrebbe essere definito nella realtà il presidente Conte, che viene oggi osannato quasi fosse un padre della patria, dopo aver invece sottoscritto immonde porcate – se non veri e propri crimini (cosa è il caso Diciotti se non un sequestro di persona?) – delle quali, nel proprio ruolo, è stato il primo responsabile». Lo scrive su Facebook lo scrittore Roberto Saviano.

«Presidente Conte, il #MinistrodellaMalaVita Salvini sedeva al suo fianco e lei non ha impedito quanto accaduto nell’ultimo anno: non lo ha forse fatto per quella stessa ambizione personale che addebita al suo collega di governo? Sarà ricordato per questo e per niente altro», aggiunge. È l’ennesimo attacco di Saviano. Per lui, chiunque abbia avuto un minimo contatto con Salvini è un peccatore e deve finire all’inferno. L’ultimo fiume di veleno, in ordine di tempo, era avvenuto sulla Open Arms: «I 134 migranti a bordo, dopo essere stati ostaggio dei banditi libici, ora lo sono del bandito politico Matteo Salvini, il #MinistroDellaMalaVita. Ma il destino di Salvini è il carcere, e questo lo sta capendo anche lui; basterà che si spengano le luci». E la replica del leader della Lega era stata ironica: «Il signor Saviano mi vuole vedere in galera. Che faccio amici, gli do retta e mi dimetto o tengo duro?».