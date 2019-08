Santanché: «Il governo dei trombati? Gli italiani vi faranno un mazzo così»

Non usa mezzi termini, Daniela Santanché. «Si vuole fare un governo con i trombati, con i perdenti». L’esponente di FdI si esprime così sulla prospettiva di un accordo tra Pd e M5S per la formazione del nuovo esecutivo. «Sento tante parole per nascondere la verità. Si cerca di fare un governo che ha un unico comun denominatore, la paura di andare a votare. Si vuole fare un governo con dei perdenti. Gli italiani, nelle elezioni europee e in tutte le ultime elezioni regionali e amministrative, gli hanno detto “andate a casa”. Rischiamo di avere un governo con Renzi, Boschi, Gentiloni… Su questa gente gli italiani hanno fatto una croce sulla loro continuità nei governi italiani, dice. È scatenatissima Daniela Santanchè. Ospite a L’aria che tira, su La7, fa a pezzi Emanuele Fiano, del Pd, sul governo giallorosso: «Voi eravate per una politica alta, le mie orecchie hanno sentito migliaia di volte le vostre critiche a questo governo. Se noi non fossimo patrioti, io oggi dovrei fare la ola per un governo giallorosso. Perché noi aumenteremo il nostro consenso. Gli italiani vi faranno un mazzo così e vi manderanno a casa».