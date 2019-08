Salvini sui porti aperti ai migranti: “Sono solo contro tutti. Giudici, Ue e ministri impauriti”

«Umanità non significa aiutare trafficanti e ong. Per me umanità significa investire seriamente in Africa e non certo aprire i porti italiani». Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini commentando le parole della collega alla Difesa Elisabetta Trenta. E ancora sulla decisione del ministro della Difesa . «Sul divieto di sbarco alla Open Arms siamo soli contro tutti. Contro Ong, tribunali, Europa e ministri impauriti. E col PD al governo, immigrazione di massa e Ius Soli tornerebbero realtà».

Da Salvini l’allarme sui Social: “C’è un disegno per riprendere l’invasione”

Sui Social, in queste ore il leader del Carroccio ha argomentato la sua posizione e la sua preoccupazione. «C’è un disegno – ha scritto Salvini su Fb – per tornare indietro ed aprire i porti italiani, per far tornare l’Italia ad essere il campo profughi d’Europa. Ditemi se è normale che una nave Ong spagnola in acque maltesi si rivolga ad un avvocato di un tribunale amministrativo per chiedere di sbarcare sulle nostre coste! Nelle prossime ore firmerò il mio NO perché complice dei trafficanti non voglio essere».

Porti spalancati ai migranti, si torna indietro

E ancora prima, con un altro post in risposta alla decisione del Tar, aveva scritto. «Come Viminale contestiamo la decisione del Tar e proporremo ricorso urgente al Consiglio di Stato. Non solo. Sono pronto a firmare un altro provvedimento di DIVIETO di ingresso nelle acque territoriali italiane in ragione di nuovi episodi: per giorni la nave della Ong spagnola si è trattenuta in acque SAR libiche e maltesi, ha anticipato altre operazioni di soccorso e ha fatto sistematica raccolta di persone con l’obiettivo politico di portarle in Italia. Finché ci sono io farò tutto quello che è in mio potere per difendere i confini italiani, Amici». Una decisione che è stata ribaltata dal ministro della Difesa, Elisabetta Trenta. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Porti spalancati ai migranti. Come ai tempi dei governi Pd.