Salvini: «Orribile solo il pensiero di Renzi e Di Maio assieme. Ma nulla è scontato»

Matteo Salvini è un fiume in piena, ora che ha rotto gli indugi, e denuncia il potenziale accordo grillin-Pd: “Sento che ci sono toni simili tra Renzi e Di Maio” il loro “governo sarebbe inaccettabile per la democrazia”, ha detto infatti Salvini, in diretta da Termoli, in Molise.”Sarebbe incredibile”. In un altro passaggio del discorso ha sottolineato: “Pd e Cinque stelle? È orribile solo il pensiero di Renzi e Di Maio assieme. Iniziamo a vedere se ci fanno votare, in Italia non c’è nulla di scontato”. E ha spiegato ai suoi elettori: “C’erano più no che sì, e ora la cosa più dignitosa è votare il prima possibile. Abbiamo fatto una scelta di coerenza, di coraggio, non so quanti altri partiti al mondo avrebbero rinunciato a sette ministeri. Tutti i parlamentari della Lega sono a Roma da lunedì – spiega – . I parlamentari rialzano il culo e lavorano a Ferragosto. Salvini ha affidato in vece a twitter il suo pensiero sulle elezioni: “Chi perde tempo vuole solo salvare la poltrona. Per qualcuno #primalapoltrona, per noi #primagliitaliani. No inciuci! No governi tecnici! No giochini di palazzo! L’Italia dei sì non aspetta, la parola subito al Popolo!”.

Insomma la Lega prende in mano l’iniziativa “per parlamentarizzare la crisi” di governo. La mozione di sfiducia al Senato, annunciata dal partito di Matteo Salvini, punta ad accelerare i tempi per sciogliere il rebus della gestione della crisi di governo, voluta dal ministro dell’Interno. “Serve a fare chiarezza, per ufficializzare la crisi”, tagliano corto dal Carroccio. Per i leghisti per aprire la crisi formalmente “serve una mozione su cui votare”. Ora la palla passa alla presidente Casellati, che dovrà gestire l’Aula per arrivare al voto. “Noi vogliamo che il Senato si esprima il prima possibile sulla mozione”, fanno sapere dalla Lega.