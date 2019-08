Salvini: «Mi cantate “Bella Ciao”? Vi segnalo ad Amadeus per Sanremo» (video)

Dalla folla di Peschici, dove il vicepremier Matteo Salvini parla dal palco, qualcuno canta Bella ciao. «Bella Bella ciao d’estate! Vi segnalo ad Amadeus per il prossimo Festival di Sanremo!», dice Salvini. E ancora, a chi lo contesta: «Siete fastidiosi come zanzare in camera da letto la notte, se non andiamo d’accordo non fa niente. Votate pure Renzi, Boschi e la Boldrini, noi abbiamo l’idea di un’Italia diversa». «Dico che è più facile non scegliere che scegliere – aggiunge Salvini – mi domando quali altri partiti con sette ministri avrebbero detto mollo sette ministeri e ridiamo la parola agli italiani».