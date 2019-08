Salvini: “Io dico mai con il Pd e lo faccio davvero, altri hanno cambiato idea ma non vanno lontano” (video)

“A volte bisogna aver pazienza e guardare lontano. Chi pensa a un governo contro gli italiani e contro Salvini, governo telecomandato, non lo fa con me. Il Pd non è cambiato, è sempre lo stesso, qualcuno ha cambiato idea, io idea non la cambio”.

Matteo Salvini, in una diretta Fb, ha spiegato cosa dirà al presidente Mattarella – la via maestra è il voto – annunciando anche tutta una serie di tappe in Italia: “Bisogna ripartire dal popolo, che in questi giorni non conta. C’è un mercato vergognoso delle poltrone. Salvini ha ricordato che il 27 ottobre ci saranno le elezioni in Umbria e poi in Emilia Romagna, Marche e Toscana. “Qualcuno ha detto che Pd e M5S faranno alleanze anche per le regionali? Non vanno lontano, ora magari guadagnano un ministero, ma perdono l’onore”. Infine Salvini ha anche ironizzato sul taglio dei parlamentari: “Che fine ha fatto? Non se ne parla più perché il Pd non vuole, noi eravamo disposti a farlo”.