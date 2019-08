Salvini contro il collaboratore di “Repubblica”: «Attaccate me, non mio figlio» (video)

Botta e risposta tra il vicepremier Matteo Salvini e Valerio Lo Muzio, il videomaker che ha ripreso il figlio del ministro dell’Interno sulla moto d’acqua della polizia. «Lei che è specializzato – ha detto Salvini nel corso di una conferenza stampa a Milano Marittima – vada a riprendere i bambini, visto che è specializzato . I figli devono essere tenuti fuori dalla polemica politica, attaccate me, lasciate stare mio figlio».

Il reporter in questione, ha provato più volte a rivolgere la parola a Salvini che lo ha fermato così: «Lei che è specializzato, vada a riprendere i bambini, visto che le piace tanto. I figli devono essere tenuti fuori dalla polemica politica, attaccate me, lasciate stare mio figlio. Il reporter ha chiesto a Salvini chi fossero gli uomini della sicurezza che l’hanno allontanato due giorni fa sulla spiaggia. Restano ancora da chiarire la legittimità della corsa sulla moto d’acqua e il comportamento dei due uomini nei confronti del giornalista. Il vicepremier ha aggiunto: «Andiamo insieme in pedalò, visto che sei maggiorenne ti posso invitare».

