Salerno: donna muore in ospedale, i figli la ritrovano coperta dalle formiche

È stata ritrovata coperta di formiche la salma di una donna di 61 anni, all’obitorio dell’ospedale di Scafati (Salerno). A denunciare l’accaduto i familiari della 61enne. Le formiche oltre ad invadere gran parte della stanza avevano raggiunto anche il corpo della donna. I familiari hanno così allertato i carabinieri della locale Tenenza. Sul posto anche il dottor Alfonso Giordano direttore del Dea Nocera Inferiore Scafati Pagani, Luigi Lupo, direttore del Nucleo Operativo ispettivo e Maurizio D’Ambrosio, dirigente medico del presidio ospedaliero di Scafati ed è stato altresì investito il Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria locale.

La conferma dalla Asl di Salerno

«È emerso – spiegano in una nota dall’Asl di Salerno – che il decesso è avvenuto martedì mattina alle ore 9,20, il trasporto della salma in obitorio tra le ore 9,30 e 9,45 dopodiché sono stati rinvenuti insetti che inequivocabilmente fuoriuscivano da un interstizio tra due battiscopa. Si evidenzia, in merito, che l’Asl Salerno – si legge ancora – aveva già effettuato una serie di attività preventive volte alla sanificazione degli ambienti mediante plurimi interventi, l’ultimo dei quali effettuato in data 7 agosto ed ulteriori attività sono peraltro già programmate».

Secondo il quotidiano la Città di Salerno, quando i figli della donna sono entrati all’interno della camera mortuaria, hanno sollevato il lenzuolo posizionato sul corpo della madre, deceduta una cinquantina di minuti prima, e sono rimasti di stucco: la barella, specie la parte posteriore destra, era invasa da formiche che erano salite anche sul corpo della donna. Gli insetti erano così tanti da occupare buona parte del presidio sanitario.