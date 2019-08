Ruba l’auto dei genitori e sfreccia in autostrada a 140 km all’ora: ha solo 8 anni

Ruba l’auto dei genitori e sfreccia in autostrada a 140 km orari. È successo in Germania dove, con sommo stupore, si è appreso che l’avventuroso pilota era un ragazzino di appena 8 anni… La polizia di Soest, nel Nord Reno Vestfalia, è intervenuta dopo la segnalazione di una donna, che nella notte ha perso le tracce del figlio. Chissà se nel panico della scomparsa ha pensato anche solo per un secondo all’eventualità che il ragazzino potesse compiere la folle impresa in cui si è incautamente cimentato…

Ruba l’auto dei genitori e sfreccia in autostrada a tutto gas. A 8 anni

E così, mentre si setacciavano la casa e i dintorni, il ragazzino – 8 anni appena – sfrecciava a tutto gas sull’autostrada. Si era allontanato alla guida di un Volkswagen Golf con cambio automatico ed era stato avvistato sulla A44, nell’area di Dortmund, dove correndo a circa 140 km orari non è potuto sfuggire all’attenzione di altri automobilisti. Uno su tutti, la persona che lo ha segnalato alle forze dell’ordine. Così, dopo l’avventuroso tour, il ragazzino ha accostato e ha piazzato il triangolo a pochi metri dall’auto. All’arrivo dei poliziotti, ha spiegato: «Volevo solo fare un giretto». Quindi, spaventato, si è lasciato andare ad un pianto liberatorio.