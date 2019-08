Roma, violenza all’Alessandrino: litiga con l’inquilino e lo ferisce con un pugnale

Tragedia sfiorata verso le 6.30 di mattina a Roma, nel quartiere Alessandrino. Tutto è accaduto al civico 5 di via Filippo Cesare Annessi. Dopo l’ennesima lite per problemi di convivenza, un uomo 56enne romano, proprietario di casa, ha ferito con un pugnale l’inquilino 38enne, anch’egli romano. Gli aveva affittato una stanza. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha consentito di evitare il peggio e di raccogliere chiari e inconfutabili elementi indiziari a carico del proprietario di casa che è stato arrestato per tentato omicidio. I rilievi tecnici eseguiti dal Nucleo Investigativo di via In Selci, hanno permesso di rinvenire il pugnale utilizzato nella lite che è stato sequestrato. Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato presso il Policlinico di Tor Vergata, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata, non in pericolo di vita. L’arrestato è stato portato nella casa circondariale di Roma Regina Coeli.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, tra i due c’erano continue liti per i motivi più banali, dalla mancata pulizia al disordine della casa. Di mattina l’ennesima lite sarebbe avvenuta dopo che il proprietario di casa ha scoperto che il telefono fisso era rotto da ieri e l’inquilino aveva omesso di riferirlo, non consentendo una tempestiva riparazione. I due sono venuti alle mani e se le sono date di santa ragione, quando nella colluttazione è spuntato il pugnale che ha ferito l’inquilino 38enne al petto.