Roma, roghi tossici dal campo nomadi. Le immagini diffuse dai residenti (video)

Rogo tossico vicino al Campo nomadi di Via di Salone

Svegliarsi questa mattina e assistere dal balcone a questa ennesima vergogna, non è stato un sereno risveglio di certo.Ore 8,30, a fuoco l'ennesima discarica abusiva a due passi dal Campo nomadi di Via di Salone, una di quelle tante discariche nate intorno al Campo, da quando non è più possibile portare all'interno del Campo i rifiuti e materiali vari che poi venivano dati alle fiamme.Quindi il problema dei roghi tossici non solo non è risolto, ma si aggrava anche il danno ambientale che stanno procurando queste discariche improvvisate, sorte in tutte le vicinanze del Campo.Questa mattina sono andati a fuoco gomme d'auto, plastica, olii di meccanica riciclati e altro materiale altamente tossico.Pura diossina.Ora io mi domando come mai che le numerose famiglie con bambini presenti nel nostro Territorio rimandano ancora indifferenti, come se non capitasse nulla.Vorrei fare capire a loro di non venire poi a piangere tra qualche anno quando molti dei loro bambini avranno problemi alla tiroide e polmonari.Non avete ancora capito il danno che questi delinquenti da anni e anni stanno procurando ai vosti bambini, possibile che non arrivate a capirlo, ma come si fa a non ribellarsi?I bambini specie quelli durante la crescita dei loro polmoni, hanno bisogno più che mai durante il formarsi di questi, di respirare aria sana e non tossica e per lo più colma di pura dossina.Le conseguenze di questo non si hanno subito ma si hanno dopo qualche anno e poi? Cosa fate poi una volta che i vostri bambini avranno coseguenze sanitarie per tutta la vita?Come vi sentirete davanti a loro quando saranno più grandi?Quando la verità la sapranno e sapranno che non li avete difesi e tutelati, non vorrei essere nei vostri panni.Di sicuro avranno ragione a rimproverarvi severamente.Quindi cerchiamo di impedire una volta per tutte di avere questo vicinato delinquenziale che non solo non ha rispetto per l'altrui, ma che oltre a danneggiare la nostra salute, oltre a danneggiare il nostro ambiente dove anche molti di voi hanno investito acquistando una casa e che proprio a causa di questo vicinato oggi sono più che mai svalutate, oltre a creare problemi di sicurezza a non finire, continua con questa spavalderia delinquenziale di sempre, alla faccia di chi si alza al mattino e torna a casa la sera dopo una giornata di lavoro onesto, alla faccia di chi con sacrifici immensi mantiene una Famiglia, alla faccia di chi vive onestamente dalla mattina alla sera.Franco Pirina

