Roma, jazz e poesia con Alessandro D’Agostini al festival ArenAniene (Parco Nomentano)

Venerdì 29 agosto si replica al parco di Ponte Nomentano il D’Agostini Poetry Project. L’appuntamento è alle 19,30 in via Nomentana 416. Il concerto-spettacolo “Camerino di prova” si terrà nell’ambito del festival cinematografico ArenAniene. Ad esibirsi la band fondata dal poeta d’azione Alessandro D’Agostini che assieme ad altri musicisti provenienti dalla scena musicale romana e internazionale ci regalerà uno spettacolo che spazia dalla musica d’autore, jazz con influenze prog, alla poesia e al teatro. La band è in procinto di festeggiare il suo primo Lp – Camerino di prova – che sarà presentato nella serata di venerdì in versione acustica. Alla registrazione del primo disco del gruppo, di cui fanno parte Massimiliano e Simone Angelotti, ha partecipato anche il flautista e compositore Jerry Cutillo, leader degli O.A.K.

La manifestazione ArenAniene, rassegna che fa parte dell’Estate Romana giunta alla terza edizione, offre oltre alla visione di film presentazioni di libri, concerti, incontri di poesia. Venerdì 29 agosto, dopo il concerto, si potrà assistere alla proiezione del film Ma cosa ci dice il cervello, di Riccardo Milani. Nel parco è presente anche un punto ristoro dove è possibile gustare i primi piatti tipici della tradizione romana. L’evento è a ingresso libero.