Roma, incastrati promoters e saltafila “illegali”: uno era stato espulso ma era qui

I carabinieri hanno portando avanti una vasta operazione di controllo nell’area di San Pietro e Ottaviano mirata alla prevenzione e al contrasto di ogni tipo di illegalità e degrado. In questo contesto, sono state denunciate due persone, altre 35 sono state sanzionate amministrativamente così come tre titolari di attività di promozione turistica. L’attenzione dei carabinieri è stata rivolta, in particolare, al mondo dei cosiddetti ”saltafila” e dei ”promoters” turistici che a decine invadono punti strategici della Capitale a caccia di visitatori a cui proporre visite guidate o escursioni a pagamento.

I 35 promoters quasi tutti stranieri