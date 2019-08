Ribaltone Pd-M5S. Meloni: «Scenderemo in piazza». Salvini: «Non possono scappare all’infinito»

Un vergognoso ribaltone. Un gioco sporco sulle spalle degli italiani. «Ci dobbiamo aiutare a vicenda e dobbiamo essere pronti a mobilitarci, non solo con la petizione per chiedere “elezioni subito” e che in poche ore ha raccolto già 50mila firme. Se necessario scenderemo in piazza: dobbiamo far sentire la nostra voce perché un altro governo fatto solo per massacrare gli interessi e i diritti degli italiani non ce lo possiamo permettere». Lo ha detto la leader Fdi Giorgia Meloni in un video su Facebook, rivolgendo un appello ai cittadini.

«Sarà un governo di restaurazione», ha incalzato la Meloni. «Grazie a quelle che dovevano essere forze del cambiamento e antisistema, in realtà si lavora alla restaurazione di quei governi che negli anni passati abbiamo sempre visto nascere contro il parere del popolo e che servono solo a garantire la sottomissione dell’Italia ai poteri forti e a garantire che una serie di senza poltrona abbiano una poltrona».

Matteo Salvini ha parlato in conferenza stampa. «Questo è un classico ribaltone all’italiana», ha detto. «Sta nascendo un governo che ha come unico collante le poltrone. Sta nascendo un governo per un gioco di palazzo». Sono le parole di Matteo Salvini in una conferenza stampa.

«Abbiamo smascherato un giochino che andava avanti da tempo. A questo punto si spiegano anche i tanti no al governo. Capiamo i tanti no sulla giustizia, le autonomie, le riforme. Il taglio sui parlamentari, che abbiamo votato per 3 volte, a differenza del Pd, improvvisamente è sparito. Ribadisco con forza e orgoglio la scelta della Lega: dignità, onore e coerenza valgono più di 1000 ministeri. Se qualcuno preferisce il governo con chi amministra Bibbiano e con chi ha seguito le vicende di Banca Etruria e Mps, noi volentieri facciamo 1000 passi avanti», dice Salvini.

«Governare con il Pd non è mai stata lontanamente una nostra intenzione, noi non ci stiamo. Noi siamo pronti e continueremo ad essere pronti, in caso di elezioni, ad una manovra economica epocale. Chi sta distribuendo poltrone, può scappare dal voto degli italiani per un mese, 6 mesi, un anno… Non può scappare all’infinito», ha aggiunto. «Se l’unico collante per far nascere questo governo è tutti tranne la Lega, tutti tranne Salvini, non penso che qualcuno stia facendo un buon servizio per l’Italia. Speriamo che qualcuno non stia svendendo i propri ideali per qualche poltrona. Noi non vendiamo gli ideali per le poltrone, gli ideali vengono prima del calcolo spartitorio», ha detto ancora.