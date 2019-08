Renzi si sente già vincitore: cambiare governo non è un colpo di Stato, ma un colpo di sole

Ha la voce tonante e risoluta di chi si sente di nuovo in sella Matteo Renzi, intervenendo al Senato subito dopo Matteo Salvini. Il suo discorso è tutto uno scoppiettìo di battute, dal quale si evince che Renzi tifa per il governo Pd-M5S perché il voto in autunno sarebbe una sciagura.

Ma perché una sciagura? Perché in Italia in autunno non si è mai votato… Poi l’attacco al populismo che – dice – funziona in campagna elettorale ma non quando si governa. “Giorgetti – ironizza – all’inizio dell’esperienza di governo ha distribuito una foto del sottoscritto con la scritta “Non faremo la fine di Renzi”. Ma noi avevamo il pil a + 1.7″.

Condanna quindi il clima di odio contro le persone di colore che si è creato nel Paese e invita Salvini, sulla base del Vangelo secondo Matteo, a far sbarcare le persone ancora ferme sulla Open Arms a Lampedusa.

Quindi Renzi si rivolge direttamente a Salvini: “Non è un colpo di Stato cambiare il governo, è un colpo di sole aprire la crisi. Questo è il Parlamento, non è il Papeete”.

E ancora: “Salvini lei può vincere la sua sfida e portare a votare il Paese e chiedere i pieni poteri magari per uscire dall’euro e entrare nel rublo, oppure lei perderà e se perderà tanti di quelli che in questi 14 mesi l’hanno appaludita si squaglieranno: è l’umana e italica indole ma faccia chiarezza sulla vicenda dei rapporti con la Russia e quereli Savoini”.

Ribadisce infine che non farà parte di un governo di responsabilità con i Cinquestelle ma, dinanzi alla recessione in agguato sull’Italia, “per me prima vengono le istituzioni e poi i risentimenti personali. Noi siamo felici che l’esperienza pupulista finisca, ma non siano non le famiglie e i consumatori a pagare la vostra sciagurata crisi”.

Di fatto Renzi ha dato il via libera ufficiale alla trattativa col M5S, confermato dalle parole del capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci: “Sì a un confronto con il Movimento 5 stelle, l’interesse del paese davanti a tutto”.