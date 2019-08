Reggio Emilia: bimba molestata nel parco da un 87enne. Salvata dalla cuginetta

Tentativo di violenza al Parco del Popolo di Reggio Emilia. Attimi di terrore, urla, l’intervento delle forze dell’ordine. È accaduto in pieno pomeriggio. Due bambine – cuginette – erano intente a giocare nell’area verde. Secondo quanto hanno raccontato, a un certo punto sarebbero state avvicinate da un anziano. Non lo conoscevano. All’improvviso l’uomo ha afferrato per un braccio una delle due bambine e ha tentato di baciarla. Glel’ha peraltro esplicitamente chiesto.

La cuginetta è accorsa in aiuto

L’intervento immediato della cuginetta ha consentito alla piccola di divincolarsi dalla presa dell’uomo, di cui adesso si sa che è un 87enne. Grande paura, le ragazzine si sono tranquillizzate quando hanno visto passare la pattuglia dei carabinieri. A quel punto la piccola si è rivolta agli agenti e ha così consentito il fermo dell’anziano, condotto in caserma e successivamente denunciato.