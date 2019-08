Rai in lutto, addio a Ida Colucci: ex direttore del Tg2. Aveva 58 anni

È morta Ida Colucci, ex direttrice del Tg2. Aveva 58 anni ed era malata da alcuni anni. Avrebbe compiuto 59 anni il prossimo 22 agosto. Nata a Roma il 22 agosto 1960, dopo le esperienze in Asca, Nuova Ecologia, Legambiente, entrò in Rai nel 1991, al Giornale Radio. Nasce giovane cronista giudiziaria ai tempi delle stragi Falcone e Borsellino e del processo Sisde. Poi diventa poi giornalista parlamentare, ruolo nel quale aveva seguito in particolare l’attività del governo Berlusconi. Poi fu inviata all’estero: Stati Uniti, Canada, Corea del Sud, Giappone, Cina, Brasile. Nel 2009 è vicedirettore e poi, nell’agosto 2016, arriva la nomina a direttore del Tg2. Pochi mesi dopo aveva scoperto di essere malata.

Ida Colucci, i riconoscimenti

Donna straordinaria e coraggiosa e giornalista scrupolosa e attenta ai cambiamenti. Ha avuto la capacità di trasformare il Tg2 rendendolo originale e coinvolgente ma sempre rigoroso. Sempre in prima linea dal terremoto in Umbria e Marche, alle presidenziali in Usa con l’elezione di Donald Trump. Poi i numerosi speciali sulla catena di attentati che avevano sconvolto il cuore dell’Europa, tra la fine del 2016 e il 2017: Berlino, Londra, Stoccolma, Parigi , Barcellona e le dirette dal Mercatino di Natale di Strasburgo. La sua parola d’ordine era “innovare”e lasciare il segno. Durante la sua direzione del Tg2 le sono stati assegnati numerosi riconoscimenti, tra i quali i prestigiosi premi Guido Carli e Marisa Bellisario.