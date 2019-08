Polemiche per l’intervento del grillino Morra contro Salvini. Sgarbi: stile mafioso (video)

Il presidente Cinquestelle della Commissione Antimafia Nicola Morra intervenendo al dibattito al Senato ha accostato l’esibizione del rosario da parte di Matteo Salvini ai simboli ‘ndranghetisti. “Durante il suo tour in Calabria Salvini ha ostentato pubblicamente il rosario: in terra di Calabria ostentare il rosario, votarsi alla Madonna lì dove c’è il santuario cui la ‘Ndrangheta ha deciso di consegnarsi, il santuario della Madonna di Polsi, significa mandare messaggi in codice a certe forze che soprattutto uomini di Stato, in particolar modo ministri degli Interni debbono combattere e non favorire. Ma sicuramente è stato per ignoranza e non per intenzione…”.

“Da Morra – ha commentato Vittorio Sgarbi – toni e allusioni in stile mafioso. Nulla è più minaccioso che abusare del potere delle istituzioni per prevalere sui cittadini”.