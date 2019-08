Pd al delirio: “Il rosario è un simbolo leghista, non va mostrato in Rai”

«L’immagine della giornalista del Tg2 che ieri per l’ennesima volta è andata in onda ostentando un rosario come ornamento è provocatoria e offende il sentimento religioso di milioni di italiani. Senza contare il fatto che quel simbolo è stato preso in ostaggio dal leader di una forza politica che ne va facendo uso improprio e strumentale di lotta politica. Se al Tg2 ignorano questa circostanza, sarebbe meglio si dedicassero ad altri mestieri, se la conoscono, si sono resi responsabili di una scelta incompatibile con il ruolo e le caratteristiche del servizio pubblico». Lo scrivono in una nota delirante Antonello Giacomelli, Michele Anzaldi e Salvatore Margiotta del Pd.

Il delirio dem: “Se indossi il rosario sei leghista”

«Giudichiamo quindi molto grave – prosegue la nota dem – del tutto inaccettabile. Il silenzio del direttore della testata sul ripetersi di questo fatto, ennesima prova di una sua totale inadeguatezza e di una mancanza di consapevolezza del ruolo e delle responsabilità. Crediamo quindi necessario interessare il presidente della Vigilanza perché dalla Commissione arrivi ai vertici dell’azienda un chiaro invito ad interrompere la lunga vacanza ed intervenire su quella che ormai, anche con la loro acquiescenza, non è più la seconda testata della Rai ma il secondo canale di Tele Padania».

Chi è Marina Nalesso, la giornalista col rosario

Gli esponenti dem fanno finta di non sapere che la giornalista in questione, Marina Nalesso, non ha mai legato la sua fede a scelte politiche. Indossa il rosario da parecchio tempo. Da tempi non sospetti, prima ancora che irrompesse la polemica sul rosario di Salvini. Il problema è un altro: manca solo che ci si debba giustificare del fatto di portare al collo un crocifisso o un rosario. Questa sì, una vera e propria operazione di regime. Prepariamoci al peggio, qualora si dovesse costituire un governo giallorosso. Tra il Pd di Anzaldi e della Cirinnà (che ostenta la sua avversità alla famiglia tradizionale con il suo slogan contro Dio, Patria e famiglia) e il M5s si prospettano tempi bui per i credenti.