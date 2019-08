«Parlateci di Bibbiano», blitz di CasaPound alla Festa dell’Unità di Mantova: indaga la Digos

«Parlateci di Bibbiano»: la richiesta di verità e giustizia per gli orrori perpetrati da amministratori locali del Pd e operatori della Val d’Enza, le cui note vicende sono finite al vaglio della magistratura solo dopo anni di abusi e soprusi inferti ai bambini strappati alle famiglie del luogo, è anche lo slogan di un blitz messo in atto da tre militanti di CasaPound alla Festa dell’Unità di Mantova, dove hanno attaccato numerosi adesivi alludendo ai drammi venuti alla luce nel Comune in provincia di Reggio Emilia.

Blitz di Casapound a Mantova

Un blitz finito con i tre militanti di CasaPound che sono stati denunciati per imbrattamento aggravato per aver attaccato appunto molti adesivi con la scritta “PARLATECI DI BIBBIANO” nei pressi della sede della Festa dell’Unità a Mantova. L’episodio – riposta l’Ansa – «risale al 21 agosto e le indagini degli agenti della Digos della città virgiliana hanno consentito di individuare e denunciare alla Procura tre militanti di CasaPoundItalia», tutti mantovani.