Ostia, in poche ore succede di tutto: furti, tentato stupro e risse. Raffica di arresti e denunce

Durante la festività di Ferragosto a Ostia sono stati eseguiti 4 arresti, 8 denunce in stato di libertà, 300 identificazioni e 200 controlli a veicoli. Le operazioni hanno visto la collaborazione dei carabinieri e del Gruppo Forestale. C’è stato l’impiego di un elicottero, di motovedette e delle unità cinofile di Santa Maria di Galeria. Un 38enne è stato arrestato per aggressione a danno di una donna brasiliana al fine di farsi consegnare una somma di denaro. L’aggressione ha attirato l’attenzione dei passanti i quali sono stati minacciati dall’uomo con un coltello. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 mentre l’uomo è stato condotto in caserma in attesa dell’udienza di convalida. Nella stessa giornata, è giunta la segnalazione da parte di un genitore che ha denunciato il tentativo di abuso sessuale da parte di un vicino di casa nei confronti della figlia minore. È stato individuato e denunciato all’Autorità Giudiziaria un 36enne con precedenti.

Sono state denunciate in stato di libertà tre persone di origini egiziane per una rissa con altre due persone ancora in corso di identificazione. Ancora in fase di chiarimento le motivazioni che hanno portato alla rissa la quale ha visto il ferimento al collo, tramite un frammento di bottiglia in vetro,

Per continuare a leggere l'articolo abbonati oppure accedi