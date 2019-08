Open Arms, Salvini: «Il Tar sospende il no allo sbarco ma io firmerò il divieto»

Ancora una volta i giudici sospendono il decreto Sicurezza bis a aprono la strada per Lampedusa alla nave della ong spagnola Open Arms con 150 migranti a bordo. Questa volta è il Tar del Lazio che si mette di traverso. “Il Tar ci dà ragione e dispone che alla nostra imbarcazione venga consentito l’ingresso in acque territoriali italiane per dare soccorso alle persone a bordo», è la sfida di Open Arms. “A seguito del ricorso presentato dai nostri legali – si legge nella nota diramata dall’equipaggio della nave – presso il TAR del Lazio in data 13 agosto 2019, nel quale facevamo presente la violazione delle norme di Diritto Internazionale del mare in materia di soccorso presenti all’interno del Decreto Sicurezza Bis, lo stesso oggi risponde riconoscendo la suddetta violazione nonché la situazione di eccezionale gravità ed urgenza dovuta alla permanenza protratta in mare dei naufraghi a bordo della nostra nave, e dispone quindi la sospensione del divieto di ingresso in acque territoriali italiane per permettere il soccorso delle persone a bordo”. Una decisione molto rapida.

Migranti, lo scontro con Conte

Di fatto dunque la nave adesso potrebbe avvicinarsi al porto di Lampedusa per poi chiedere lo sbarco dei 150 migranti. Salvini risponde picche: “Un avvocato del Tar del Lazio vuole dare il permesso a sbarcare in Italia una nave straniera carica di immigrati stranieri e io ancora nelle prossime ore firmerò il mio no”, ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini parlando a Recco della nave Open Arms. Proprio in queste ore sul fronte degli sbarchi si era consumato l’enneimo scontro tra il titolare del Viminale e il premier Giuseppe Conte. Salvini ha infatti rivelato che il premier gli avrebbe scritto proprio per risolvere l’emergenza della Open Arms: “Conte mi ha scritto per lo sbarco di alcune centinaia di immigrati a bordo di una nave di una ong che però è straniera, è in acque stra niere e gli risponderò garbatamente che non si capisce perchè debbano sbarcare in italia».