Open Arms, il sondaggio: sette italiani su dieci stanno con Salvini

In piena guerra tra Salvini e il ministro Trenta sulla Open Arms, piomba il sondaggio di Sky Tg24 a far schiumare di rabbia la sinistra e i buonisti di ogni latitudine che latrano contro “la disumanità” della politica del rigore. Sulla vicenda della nave spagnola sette italiani su 10 la vedono invece come Salvini.

Chi ha ragione tra la Trenta e Salvini?

Questo il sondaggio lanciato da Sky Tg24, che poneva la seguente domanda secca: “Open Arms, Trenta: non firmo il divieto in nome dell’umanità. Salvini: umanità non è aiutare i trafficanti. Chi ha ragione?”, scrive la rete televisiva, impostando la rilevazione fatta a tambur batente. Il risultato prende tutti in contropiede. Solo per il 29 per cento degli italiani ad avere ragione è la Trenta, mentre per il 71 è d’accordo con Salvini. I sondaggi possono anche lasciare il tempo che trovano, ma la sinistra buonista non riesce ancora a rendersi conto che gli italiani sono stanchi di essere considerati il centro d’accoglienza d’Europa. A convincere molti italiani è stato infatti anche l’ennesimo assist dei giudici al fronte dei “porti aperti”. In supporto alla grillina Trenta, era arrivato il Tar del Lazio con il via libera all’attracco della Open Arms. Non solo, ma anche sentire il premier Giuseppe Conte definire quella del leader leghista per i migranti “una vera ossessione“, ha irritato la maggior parte degli italiani sondati.