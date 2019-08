Open Arms, finalmente la Spagna cede e offre il porto di Algericas per lo sbarco

Con le spalle al muro. La Spagna alla fine è costretta a cedere. E offre il porto di Algericas per far sbarcare la nave Ong Open Arms, che da giorni si trova a di fronte all’isola di Lampedusa. Lo ha comunicato il presidente del Consiglio facente funzioni, Pedro Sanchez. «Ho preso questa decisione di fronte alla situazione di emergenza che si vive a bordo della nave». Chiaramente, per non perdere la faccia, da Madrid arriva puntuale l’accusa il ministro dell’Interno italiano: «L’inconcepibile risposta delle autorità italiane, e in particolare di Matteo Salvini, di chiudere tutti i porti, e le difficoltà esposte dagli altri Paesi del Mediterraneo Centrale, hanno spinto la Spagna ad assumere nuovamente la guida della risposta alla crisi umanitaria».

Salvini esulta, la Spagna minaccia di agire presso la Ue

Esulta Salvini, che scrive su Facebook: «La Spagna apre i porti agli immigrati della Ong Open Arms. Bene! Chi la dura la vince» Da Madrid arrivano però le minacce: «Il governo spagnolo valuta la possibilità di agire presso l’Unione Europea o presso le istituzioni per i diritti umani e per il diritto marittimo internazionale, contro la posizione mantenuta dal governo italiano riguardo allo sbarco dei migranti a bordo della Open Arms». Fonti diplomatiche citate dal sito de El Pais sottolineano che è la prima volta che un Paese nega lo sbarco di migranti nonostante vi sia un accordo che nessuno degli sbarcati rimarrà nel proprio territorio. Una presa di posizione paradossale, visto che tutte le volte questi accordi non sono mai stati rispettati.

Dopo l’annuncio di un porto sicuro dove sbarcare in Spagna, almeno quattro migranti della Open Arms si sono tuffati in mare per raggiungere a nuoto Lampedusa con il salvagente addosso.