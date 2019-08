Omicidio di Avetrana, l’avvocato Coppi: «Sabrina Misseri è innocente, ne ho la certezza»

Quei giorni di Avetrana. Quel dolore. Quel processo. «Sabrina Misseri è l’angoscia della mia vita. La notte mi capita ancora di pensare a questa sciagurata e a sua madre». Lo dice in un’intervista al Foglio l’avvocato Franco Coppi, difensore di Sabrina Misseri e della madre Cosima, entrambe in carcere con una condanna all’ergastolo per l’omicidio di Sarah Scazzi. «Ho la certezza assoluta della loro innocenza – dice Coppi – sarei pronto a giocarmi qualunque cosa. Non essere riuscito a dimostrarlo ha rovinato la mia vita di avvocato».

Coppi angosciato per Sabrina Misseri

«Noi difensori non possiamo pretendere di vincere tutti i processi», aggiunge Coppi. «Non deteniamo il monopolio della verità e certe vicende si prestano a molteplici letture, d’accordo, ma nel caso di Sabrina Misseri no». L’avvocato non ha dubbi: «Le prove della sua innocenza e della colpevolezza del padre reo confesso erano talmente schiaccianti che non riesco a capacitarmi di questo fallimento, il ricorso per Cassazione mi ha procurato una delusione insanabile. Questa ragazza sta in carcere da dieci anni: per me è un tormento». La Corte di Strasburgo, da voi adita, ha giudicato il caso ammissibile. «Attendiamo di conoscere l’esito, i tempi non sono brevi. Poi non ci resterà che sperare nella revisione del processo».