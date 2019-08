Nuova strage nell’Ohio, ucciso un killer, un altro in fuga (video)

Contagio o emulazione? A poche ore dalla sanguinosa sparatoria a El Paso, in Texas, una nuova tragedia si è abbattuta sugli Stati Uniti, precisamente a Dayton, in Ohio, dove un killer verso l’una del mattino ha ucciso diverse persone nella zona dei pub e dei ritrovi notturni. Secondo le prime notizie riportate dalla stampa locale, almeno 10 persone sarebbero state colpite. Alcune notizie, non verificate, parlano di alcuni morti. Non sono ancora note le dinamiche dell’incidente. Nelle ore successive sono gunte notizie, sempre dai media locali, che parlano di dieci morti e di un numero imprecisato di feriti, anche secondo le comunicazioni della polizia. Un assalitore sarebbe stato ucciso, mentre un altro possibile killer, un uomo bianco che imbracciava un fucile, è stato visto fuggire dalla scena. L’uomo sarebbe salito a bordo di un’auto, pare una jeep scura, e sarebbe fuggito, investendo un pedone.

Sembra che la sparatoria sia avvenuta per futili motivi

Come si accennava, la strage è avvenuta nell’Oregon District di Dayton, il quartiere dei pub, dei ristoranti e dei locali notturni della città dell’Ohio. Non ci sono ancora conferme ufficiali sul numero delle vittime, né sulla dinamica dell’incidente. La polizia sta perlustrando i locali della zona alla ricerca di persone colpite. Alcune immagini che circolano sui social media mostrano almeno due corpi a terra. I media locali precisano che la strage è avvenuta precisamente al Ned Peppers Bar nella East Fifth Street, nella zona del distretto dell’Oregon di Dayton.