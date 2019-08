Nigeriano si lava nudo per strada, stavolta è accaduto a Salerno: espulso

È accaduto di nuovo. Un nigeriano si è lavato in strada completamente nudo. Sono subito state avviate le procedure di espulsione. Il fatto si è verificato in via Generale Clark a Salerno nel corso della mattinata. L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine intervenute tempestivamente sul posto. L’uomo è stato trovato completamente nudo, nei pressi di un albergo e di diversi stabilimenti balneari, mentre si lavava grazie a una fontana pubblica. Il 30enne, successivamente identificato dagli agenti della polizia di Stato, è risultato anche privo di permesso di soggiorno. Per lui sono state avviate le procedure di espulsione con l’accompagnamento dell’uomo presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Bari.

Da Roma a Milano vicende del genere accadono sempre più spesso. Pochi giorni fa è diventato rapidamente virale il filmato di un uomo completamente nudo, filmato mentre correva tra le auto in via Vittor Pisani, nel pressi della Stazione centrale di Milano. Il video era stato diffuso giovedì mattina dall’assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato,