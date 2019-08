Musica: i tormentoni dell’estate da “Mambo salentino” a “Dove e quando” (video)

I Boomdabash con Mambo Salentino feat. Alessandra Amoroso si confermano al comando della classifica AirPlay, seguiti da Shawn Mendes & Camila Cabello con Señorita e da Takagi & Ketra, Omi & Giusy Ferreri con Jambo.

Completano la top 10 Maradona y Pelé dei Thegiornalisti (quarto, +2 posizioni), Nuova era di Jovanotti (quinto, -1), Senza pensieri di Fabio Rovazzi (sesto, +8), Beautiful People di Ed Sheeran (settimo, +2), Margarita di Elodie & Marracash (ottavo, -3), Arrogante di Irama (nono, -1) e ‘Piece of your heart’ di Meduza (stabile in decima posizione). Le tre più alte nuove entrate sono ‘Boyfriend’ di Ariana Grande & Social House (posizione 73), “Ho fatto un selfie” di Edoardo Bennato (posizione 76)

e “This is the place” di Noel Gallagher’s High Flying Birds (posizione 80).

Musica: la classifica Airplay italiana

Per quanto riguarda la classifica airplay italiana, situazione pressoché immutata dove spiccano “Dove e Quando” di Benji & Fede (ottavo, +1), Ostia Lido di J-AX (nono, -3) e Calipso di Charlie Charles (stabile in decima posizione). La classifica airplay dance vede anche questa settimana nelle prime tre posizioni ‘Piece of your heart’ di Meduza, Heaven di Avicii e Friday Night di Burak Yeter.