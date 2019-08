Mollicone denuncia: «Svolta giallorossa in Rai: ora dicono che va tutto bene»

«Nonostante la fase embrionale nella formazione del governo M5S-Pd, arriva il contrordine dei compagni in Rai e, da oggi, va tutto bene. Il comunicato dell’Usigrai va letto come un tentativo di riposizionamento, alla faccia della terzietá dell’informazione. Il pluralismo, ora, è garantito?». È quanto scrive in una nota, che titola affermando «Contrordine compagni, tutto bene ora in Rai. Da Usigrai svolta giallorossa», il deputato di FdI e commissario di Vigilanza Rai, Federico Mollicone, riferendosi a una nota diffusa venerdì dove l’esecutivo dell’Usigrai affermava che «la Rai è, fa e sa fare Servizio Pubblico». «In questi giorni critici e cruciali per il nostro Paese – si legge nella nota Usigrai riportata da Mollicone – nota ancora una volta la Rai ha dimostrato di saper fornire un servizio insostituibile. E che le testate giornalistiche sono un presidio di professionalità straordinarie. Positiva la corretta divisione dei ruoli tra reti e testate riaffermata dai vertici aziendali, con rispettive e distinte titolarità su intrattenimento e informazione. Un lavoro di squadra tra giornalisti, tecnici, impiegati, operatori, assistenti, montatori. Insomma di tutte le professionalità presenti, che hanno assicurato un lavoro eccellente, a riprova del fatto che, se si lasciano lavorare le risorse interne, non c’è alcun bisogno di ricorrere all’esterno. L’organizzazione, le competenze e la sinergia dell’offerta Rai di questi giorni sono una chiara dimostrazione dell’indirizzo che dovrebbero avere le scelte presenti e future fatte da e per la Rai, servizio pubblico».