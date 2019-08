Molesta 5 bambine in uno stabilimento di Ostia: preso pedofilo

Un pedofilo insospettabile è stato arrestato dai carabinieri di Ostia. L’uomo, un padre di famiglia di 45 anni, ha prima seguito alcune bambine, poi le ha avvicinate con una scusa e, lontano dagli occhi dei genitori, ha iniziato a toccarle nelle parti intime. Vittime delle molestie cinque ragazzine tra i 9 e 12 anni, a quanto riporta il quotidiano free press Leggo, secondo cui l’episodio sarebbe avvenuto in uno stabilimento di Ostia. A lanciare l’allarme sono state le stesse bambine, che, terrorizzate, hanno avvertito i genitori.

L’uomo, di circa 45 anni e padre di un bambino di due, scrive il quotidiano, è stato individuato dai carabinieri di Ostia e denunciato. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano anche sulla base della denuncia, l’uomo, che era in compagnia della moglie e del figlio di due anni, intorno alle 17 di venerdì avrebbe visto che una delle mamme si era allontanata momentaneamente dal gruppo delle cinque amichette e ha deciso di seguirle.

Il pedofilo denunciato per violenza sessuale

Dopo aver visto che le bambine entravano in piscina – prosegue Leggo – ha fatto lo stesso e si è avvicinato alle ragazzine. Poi nella zona dell’idromassaggio, sfruttando il movimento dell’acqua che ne proteggeva i gesti, ha palpeggiato più volte il sedere delle bimbe. Le minori, impaurite, sono uscite di corsa dalla piscina, andando vicino ai bagni, ma l’uomo, non contento, le ha raggiunte nuovamente, continuando a palpeggiarle. Chiaramente spaventate – racconta il giornale – a quel punto le bimbe sono immediatamente corse dalle mamme per raccontare tutto. I genitori a quel punto senza perdere tempo hanno segnalato il fatto con ben cinque denunce alla Caserma Carabinieri di Ostia. L’uomo è stato individuato e denunciato alla Procura della Repubblica con l’accusa di violenza sessuale.