Mihajlovic torna in panchina ed è subito trionfo social. Le figlie: sei la grande bellezza

Un combattente. Un uomo che non si arrende. Un carattere che è di esempio. Sinisa Mihajlovic ha deciso di seguire la sua squadra in panchina ieri, giornata d’esordio del campionato, e ha assistito alla prima partita del suo Bologna(che ha pareggiato con il Verona). Lo aveva promesso e ha mantenuto la promessa. E’ apparso dimagrito e col viso scavato ma il suo ritorno ha coinvolto tutti gli italiani, non solo gli appassionati di calcio. E gli applausi alla sua grinta sono stati sinceri e corali.

La sua apparizione allo stadio ha commosso il web. Sia i vip sia la gente comune ha tributato omaggi e twittato complimenti per Mihajlovic: “eroe vero”, “la più bella immagine del campionato”, “un grande uomo”, “un gigante”, “un leone”, “immenso Sinisa”. E ancora incoraggiamenti all’allenatore: “non mollare”, “la forza e il coraggio siano con te”. “Ci hai fatto emozionare tutti”, ha commentato Gianni Morandi, che era al Bentegodi per tifare Bologna.

I più commoventi sono stati i commenti delle figlie: “La tua forza, la tua grinta ed il tuo coraggio, nonostante io sia tua figlia, mi rendono ancora oggi la ragazza più orgogliosa di questo mondo” ha scritto Virginia Mihajlovic. Più concisa ma non meno amorevole l’altra figlia, Viktorija: “Ma come si fa…La Grande Bellezza” aggiungendo tanti cuoricini.