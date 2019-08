Mihajlovic, la dedica della moglie: «I guerrieri si riconoscono da lontano»

“I guerrieri si riconoscono da lontano, my love”. Lo ha scritto Arianna Rapaccioni, moglie di Sinisa Mihajlovic, su Instagram accompagnando la dedica con una foto di coppia. L’allenatore del Bologna ieri è arrivato in campo per supportare la sua squadra, nonostante la malattia, con un gesto che ha sorpreso ed entusiasmato tutti i fan. Ci sono stati momenti di grande commozione.

Anche sua moglie ha voluto mostrargli il suo sostegno pubblicando lo scatto, un sostegno che non è mai mancato in questi mesi. Anche il post precedente di Arianna, infatti, mostra i due coniugi Mihajlovic abbracciati con la didascalia: “Di Forza ne abbiamo tanta, ma con il vostro Amore siamo imbattibili”, rivolta ai fan. I sostenitori sono stati sempre vicini, dimostrandogli un affetto enorme.

In panchina dopo 40 giorni di ospedale

All’esordio in campionato il tecnico serbo si è accomodato in panchina dopo 40 giorni di ospedale per la prima parte delle cure contro la leucemia. A metà luglio, d’accordo con lo staff medico del Bologna e del reparto di ematologia dell’Istituto Seragnoli del Policlinico Sant’Orsola, il tecnico rossoblù aveva anticipato il suo ingresso in ospedale. «All’attacco, fin dal primo momento, come aveva promesso. E noi con lui. Forza Sinisa!», aveva scritto sul proprio sito ufficiale il Bologna incoraggiando Mihajlovic.