Meloni: «Stop inciuci. L’unico governo possibile è sovranista e legittimato dal voto»

«Leggo dai giornali che ci sarebbero diverse ipotesi in campo per il Governo della Nazione». Giorgia Meloni, sulla sua pagina Facebook, ribadisce: «Fratelli d’Italia è contraria a qualsiasi tipo di inciucio». La leader di FdI elenca le “possibilità di esecutivo” che riportano i quotidiani:

1. Un governo di inciucio PD – M5S forse rafforzato dai soliti “responsabili”

2. Una riedizione del governo Lega – M5S

3. Oppure tornare al voto.

«Per Fratelli d’Italia, invece – dice Giorgia Meloni – le scelte non sono 2 o 3 come per gli altri, ma solo una: noi non facciamo inciuci e non facciamo accordi con la sinistra (PD o M5S che sia). Per Fratelli d’Italia l’unico governo possibile è un governo sovranista legittimato dal voto popolare. Sempre coerentemente dalla stessa parte».