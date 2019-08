Meloni: «Stanno rubando il governo, sono come i ladri incappucciati» (video)

«Tutti sanno che stanno facendo un governo contro la volontà degli italiani». Lo afferma Giorgia Meloni in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook. «E questo è tipico del Pd: se non puoi ottenere una cosa perché non te la meriti, rubala. E il governo lo stanno veramente rubando, perché non è roba loro ma degli italiani, del loro voto, della loro volontà. Siccome sanno di perdere, impediscono che si vada a votare e se lo prendono lo stesso. Per loro è importante stare seduti sulla poltrona».

«Io sono basita», dice ancora la Meloni, «per quello che sta accadendo. È l’equivalente del ladro incappucciato che ti entra in casa e ti porta via l’argenteria. È la stessa cosa».

«Non c’è un governo da un mese e lo spread cala magicamente a 191 punti: dopo la benedizione degli euroburocrati, delle Ong e quella della Cgil ora arriva anche quella dei mercati finanziari. Il governo Pd-M5S è la migliore garanzia possibile per i gruppi di potere che da decenni saccheggiano il popolo italiano».

«Il governo M5s-Pd ha la benedizione della Cgil. Quindi sarà ufficialmente una maledizione per famiglie e imprese italiane». È quanto scrive Giorgia Meloni su Twitter, postando un articolo de Il Giornale.it dal titolo “Il contratto dei giallorossi lo scriverà la Cgil”. In un ultimo tweet la presidente di Fdi incalza: «Stanno facendo di tutto per togliervi la parola. Elezioni subito».