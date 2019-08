Meloni si affida alle parole di Giannini: il Conte bis nasce per garantire e tutelare l’ordine mondiale (video)

“Questo è un governo voluto dai poteri forti.” Lo dice Massimo Giannini, direttore di Radio Capital, e non certo un giornalista vicino all’area sovranista. “Questo sarà un governo fatto sulla pelle degli italiani”, scrive su Fb Giorgia Meloni postando l’audio delle parole del giornalista. Quindi dà appuntamento alla prima manifestazione contro il governo Conte bis: “Ci vediamo in piazza Montecitorio, il giorno della fiducia a Conte, per dire NO al governo PD-M5s”.