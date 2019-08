Meloni: «Pd e M5S vogliono il governo dei porti aperti, delle Ong e delle Coop»

«Prove tecniche di Governo Pd-M5S in nome delle porte aperte all’immigrazione illegale di massa». Lo scrive Giorgia Meloni in un post sulla sua pagina Facebook. «Il Ministro della Difesa Trenta, dopo mesi di silenzio, improvvisamente si anima e non firma il divieto di ingresso nelle acque territoriali per la nave Ong Open Arms dando così il via libera per far ripartire l’ondata di clandestini verso l’Italia», afferma la leader di Fratelli d’Italia. «È questo il governo che vorrebbero creare in queste ore con giochi di palazzo, il governo delle frontiere aperte, dello ius soli, del business delle Ong e delle cooperative dell’accoglienza. Fratelli d’Italia dice no a questa follia che vorrebbe trasformarci nel campo profughi d’Europa. Siano gli italiani a scegliere da chi vogliono essere governati e le politiche migratorie dell’Italia».

In pochi minuti centinaia di commenti al post. La Trenta? «Dorme da mesi e adesso ha deciso di dare un segno della sua presenza per dare fiato ai fan della violazione dei confini», scrive Pasquale B. «Questo è solo l’inizio», commenta Igor B. «Prove tecniche di ciò che ci aspetta nei prossimi mesi, se non anni. Povera Italia». Luciano C: «Scendiamo per le strade, facciamo sentire la voce del popolo». E Mariapia Q si augura: «È ora di cambiare. Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Avanti tutta».