Meloni: «Il patto Pd-M5S è un inganno contro la democrazia. Scenderemo in piazza»

«Confidiamo che di fronte a un’intesa dettata solo dalla paura del voto, nata solo per mantenere delle poltrone, il presidente Mattarella voglia valutare la possibilità di non farsi notaio di questo patto della poltrona e di esercitare la sua potestà di sciogliere le Camere nell’interesse superiore della Nazione». Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, al termine delle consultazioni al Quirinale.

«Un governo fatto da forze politiche che si sono candidate dicendo agli italiani che ciascuna avrebbe combattuto l’altra, è un inganno verso gli elettori, è la cosa più distante che io conosco dall’idea di democrazia».

«Non è stato oggetto del nostro colloquio con Mattarella, ma scenderemo in piazza il giorno della fiducia, se questo governo dovesse nascere», conferma la Meloni. «Scendere in piazza non è eversivo, lo chiedo dal Quirinale, non sto dicendo niente di diverso da quello che è previsto dalla nostra Costituzione, manifesto il mio dissenso. Non ci sto, almeno concedeteci questo, gli italiani non possono più votare, almeno potranno dire la loro».