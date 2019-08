Meloni: «Fico presidente del Consiglio? Un vero incubo per l’Italia e gli italiani»

Tra i papabili alla poltrona di presidente del Consiglio c’è anche Roberto Fico. «E questa la dice lunga», afferma Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. «È un signore che il 2 giugno ha dedicato la festa della Repubblica agli immigrati e ai rom. Se non chiediamo agli italiani che cosa pensano di questa dichiarazione , che cosa rispondono? Roberto Fico è uno che ascolta l’inno nazionale con le mani in tasca. Non solo, è uno che definisce il tricolore “striscione”. Un vero incubo per l’Italia e gli italiani». Se oggi si andasse a votare – aggiunge la Meloni – «Fico non diventerebbe presidente del Consiglio mai».

«Vogliono estromettere dalla democrazia chi non vuole l’immigrazione di massa e chi chiede la difesa degli interessi nazionali. Ecco perché non vogliono mandare gli italiani al voto…»

I commenti al post di Giorgia Meloni

Tantissimi i commenti sui social, sotto il post della Meloni. Vanessa: «In questi ultimi giorni sono senza parole, come si fa a fare questo nome per la presidenza del consiglio … stiamo cadendo proprio in basso». Emanuela non ci sta: «In caso accada, organizza una manifestazione, noi siamo pronti a scendere in piazza». Keli non risparmia critiche ferocissime: «E noi dovremmo mettere la vita dei nostri figli in mano a questi sciagurati?». Stefania: «Siamo sempre di più senza parole, quello che sta succedendo sono veramente cose dell’altro mondo» E Gianna incalza: «Hai ragione, Giorgia, ma come si fa a pensare a Fico come presidente del consiglio? Per me è assurdo io non gli farei fare neanche il rappresentante di classe».