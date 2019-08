Meloni: «È un governo che piace alla Boschi, a Fico e alla Merkel. Basta già questo…»

«Noi di Fratelli d’Italia non ci rassegniamo all’idea che i governi si possano fare sulla pelle dei cittadini, contro il parere e la volontà degli italiani. Per questo ribadiremo la nostra posizione al presidente Mattarella e siamo pronti a scendere in piazza. Per noi la democrazia è dare la parola al popolo con libere elezioni ma anche manifestando: il Pd, che vorrebbe gli italiani muti, se ne faccia una ragione». Lo ha detto interpellata dal Tg5 il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

«Questo nuovo governo piace a Renzi, alla Boschi, alla Bonino, alla Boldrini, a Fico, a Prodi, a Bruxelles, alla Merkel e a Macron», scrive poi su fb la Meloni. Quanti altri motivi servono per capire che sarà un governo contro l’Italia e gli italiani?». La trattativa di governo è andata avanti «a botte di pettegolezzi tipo comari di paese- Fonti Pd accusano il M5S, fonti grilline smentiscono le fonti Pd, alte fonti Pd smentiscono le smentite del M5S. Ma una bella diretta streaming, no? O si vergognano troppo del loro squallore?». E ancora: «Non c’è un governo da un mese e lo spread cala magicamente a 191 punti: dopo la benedizione degli euroburocrati, delle Ong e quella della Cgil, ora arriva anche quella dei mercati finanziari. Il governo Pd-M5S è la migliore garanzia possibile per i gruppi di potere che da decenni saccheggiano il popolo italiano».