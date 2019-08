Marcello De Vito: torno al mio posto in Campidoglio, Di Maio? Un cinico egoista

Marcello De Vito, arrestato per corruzione nell’ambito dell’inchiesta sul nuovo stadio della Roma, incassa la sentenza favorevole della Suprema Corte (che ha sentenziato che il suo arresto è stato inflitto sulla base di congetture) e in un’intervista al Corriere annuncia che non farà passi indietro. Intende tornare al suo posto alla guida del consiglio comunale di Roma.

«Sono certo della mia innocenza – dice – e confido nel pieno accertamento da parte della magistratura. Per questo motivo non posso, non voglio e non debbo fare passi indietro rispetto alle funzioni che ricopro». Racconta inoltre di avere accolto le motivazioni della Corte di cassazione “con la stessa forza, calma e fiducia che ho tentato di mantenere in ogni istante dei miei 107 giorni a Regina Coeli. Ne approfitto per rivolgere un grazie ai detenuti per l’aiuto che mi hanno dato costantemente in un periodo molto difficile della mia vita e ai miei avvocati, non solo per la difesa encomiabile ma anche per la costante vicinanza in carcere: hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo. E alla mia famiglia, per l’amore di cui mi ha circondato”.